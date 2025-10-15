شاهد: اللحظات الأولى لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة في بيت لحم

أظهرت لقطات متداولة اقتحام عدد من الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.

كما أظهرت صور أخرى تعزيزات في محيط المخيم، وسط انتشار واسع للجنود في شوارع المنطقة خلال عمليات تمشيط مكثفة.

وأفادت مصادر خاصة للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال شنّت مداهمات متزامنة في بلدات عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الصفقة الأخيرة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.