شاهد: كتائب القسام تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر

سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، جثماني أسيرين إسرائيليين إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن سيارات الصليب الأحمر تسلمت التابوتين اللذين يحتويان على رفات الأسيرين الإسرائيليين وغادرت مدينة غزة متجهة نحو نقطة تسليم لقوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل القطاع.

الجيش الإسرائيلي يؤكد استلام الجثتين

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر تؤكد أن الجثمانين يعودان إلى “مختطفين قتلا خلال الحرب”، موضحا أن التابوتين في طريقهما إلى وحدة مشتركة من الجيش والشاباك.

وأضاف البيان “يجب على حماس أن تلتزم بالاتفاق وتبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين”.

وكانت كتائب القسام قد أكدت في بيان رسمي أنها نفذت ما تم الاتفاق عليه بالكامل، وقالت “لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف.”

ترامب يلوح باستئناف القتال

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إن القوات الإسرائيلية “قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار”.

وأشار ترامب إلى أن بلاده “تراقب عن كثب مدى التزام الطرفين ببنود الاتفاق”، مؤكدا أن أي خرق من جانب حماس “سيستدعي تحركا فوريا”.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية وتركية، بعد حرب استمرت عامين بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

ويتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية وإنسانية متبادلة، من بينها تبادل الأسرى والجثامين وإدخال المساعدات والوقود إلى القطاع، مع التزام الأطراف بوقف العمليات العسكرية.