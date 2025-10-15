طائرات مسيرة تستهدف أم درمان وسط تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان (فيديو)

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر اليوم، تصعيدا عسكريا جديدا، إذ أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طائرات مسيّرة استهدفت مدينة أم درمان شمالي العاصمة، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في سماء المدينة.

كما أفاد المراسل بسماع دوي انفجارات قوية هزّت أحياء عدة في أم درمان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري -لم تسمّه- وشهود عيان، وقوع هجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم ومدينة أم درمان.

ولم تتبين حتى اللحظة الجهة التي شنت الهجوم أو ما إذا كان القصف خلف خسائر بشرية أو مادية.

مقتل 7 أشخاص

وأمس الثلاثاء، قتل 7 أشخاص، بهجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة شرق النيل شرق العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة الدبة بالولاية الشمالية.

وأعلنت السلطات المحلية بمدينة الدبة في بيان، أن قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الدبة بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين، وذلك بمباني كلية الهندسة.

كما أعلنت قوات “درع السودان” المتحالفة مع الجيش، التي يقودها أبو عاقلة كيكل، مقتل الطبيب صديق عثمان الفكي وأحد أبنائه بهجوم بطائرات مسيرة على منازل سكنية في منطقة شرق النيل شرق الخرطوم.

وأسفرت الحرب المتواصلة منذ إبريل/نيسان 2023 بين الجيش والدعم السريع عن مقتل عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها، وأصبح نحو 25 مليون شخص يعانون الجوع الحاد، وأحدثت “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، بحسب الأمم المتحدة.