تحت خيام متناثرة حول المقابر.. فلسطينيون يكابدون العيش في خان يونس (فيديو)

أظهرت مشاهد جوية من قطاع غزة حجم الدمار الكبير الذي طال القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة هناك، والتي حولت مدن قطاع غزة إلى أكوام من الدمار والحطام.

في بلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، بدت المباني في البلدة مدمرة ومهدمة وسط تناثر الحطام في الشوارع التي زالت معالمها فلا تعرف لها بداية من نهاية، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّنت المشاهد الجوية الأهالي وهم يحاولون لملمة ما تبقى من متاع من بين حطام المنازل المدمرة وأكوام التراب المبعثر في كل الأنحاء، فيما بدت طوابق المباني وهي متكومة فوق بعضها.

سُوِّيت بالأرض

أما في مدينة غَزَّة- أكبر مدن قطاع غزة والتي تقع في شماله وقد تعرضت لعدوان إسرائيلي كبير وعمليات عسكرية واسعة، فقد كانت المشاهد صادمة.

وأظهرت مشاهد صور جوية خاصة بالجزيرة مباشر، آثار الدمار الكبير في شارع الجلاء بمدينة غزة، حيث بدت المباني مدمرة وبعضها قد سُوِّي بالأرض، عقب انسحاب جيش الاحتلال منها بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

خيام متناثرة حول المقابر

وفي مدينة خان يونس– أكبر مدينة في قطاع غزة من حيث المساحة، وثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان، برزت صورة مؤلمة أخرى في قطاع غزة عقب الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأظهرت مشاهد جوية للجزيرة مباشر، عشرات الخيام، وقد تكدست وسط المقابر، وبيّنت انتشار خيام النازحين في مقبرة خان، وسط نقص الغذاء ومقومات المعيشة.

واضطر نازحون فلسطينيون إلى نصب خيامهم داخل مقبرة في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدما تقطعت السبل بعائلات فلسطينية ولم يتمكنوا من العثور على مأوى آخر، فلجأت إلى الصحراء والمقابر.

الدمار في غزة

وأمس الثلاثاء، أكدت وكالات الأمم المتحدة أن البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء بقطاع غزة انهارت أو على وشك الانهيار، وطالبت بضرورة تضافر الجهود الدولية لإعادة الإعمار.

وقالت وكالات الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي- في إفادة بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة- إن المدنيين في غزة بحاجة إلى إيصال المساعدات إليهم، وليس ذهابهم لتلقي المساعدات كما كان في الأشهر الماضية.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار، وأشار ممثل البرنامج الخاص في فلسطين جاكو سيليرز في المؤتمر الصحفي، إلى وجود “دمار مروع في غزة”.