قتلى وجرحى بتجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية (فيديو)

قالت حركة طالبان إن أكثر من 12 مدنيا قتلوا في أفغانستان، عندما اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأفغانية والباكستانية اليوم الأربعاء، نسفت السلام الهش الذي صمد لفترة وجيزة بعد اشتباكات بين البلدين في مطلع الأسبوع أسفرت عن مقتل العشرات.

وقال مسؤولون في المستشفى المحلي، إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات. واتّهم الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد القوات الباكستانية بتنفيذ هجمات مرة أخرى باستخدام أسلحة “خفيفة وثقيلة” في المنطقة.

تجدد الاشتباكات

واندلع أحدث نزاع بين الدولتين، اللتين كانتا حليفتين، بعدما طالبت إسلام آباد إدارة طالبان في أفغانستان باتخاذ إجراءات ضد المسلحين الذين كثفوا هجماتهم داخل الأراضي الباكستانية، مؤكدة أنهم ينشطون انطلاقا من ملاذ آمن داخل أفغانستان.

وتنفي حركة طالبان وجود مسلحين باكستانيين في أفغانستان، وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية عبر منصة إكس “شنت القوات الباكستانية هجمات في وقت مبكر من صباح اليوم. واستشهد أكثر من 12 مدنيا وأصيب أكثر من 100 آخرين”.

وذكرت طالبان أيضا أنها قتلت “عددا كبيرا من الجنود الباكستانيين”، واستولت على مواقعهم ومراكزهم وأسلحتهم ودباباتهم و”دمرت” معظم منشآتهم العسكرية.

وألقى مسؤولون باكستانيون باللوم على طالبان في الاشتباكات، وقالوا إن أربعة مدنيين أصيبوا على جانبهم من الحدود. وقال المسؤول الإقليمي في منطقة تشامان الباكستانية لرويترز “هاجمت قوات طالبان موقعا باكستانيا بالقرب من تشامان”.

وأضاف أن القتال استمر نحو خمس ساعات في الساعات الأولى من اليوم، وأكد أن القوات الباكستانية “صدت” الهجوم.

قتلى وجرحى

من ناحية أخرى، قال مسؤولون باكستانيون اليوم الأربعاء إن ستة أفراد من قوات شبه عسكرية باكستانية قتلوا باشتباك مع مسلحين بالقرب من الحدود الأفغانية.

وأعلن الجيش الباكستاني الأربعاء مقتل نحو 20 من عناصر حركة طالبان الأفغانية باشتباكات جديدة اندلعت عند الحدود مع أفغانستان.

وجاء في بيان الجيش “في وقت مبكر من صباح اليوم تم تنفيذ هجوم من قبل حركة طالبان الأفغانية عند الحدود”، وقال “ردا على الهجوم، قُتل ما بين 15 و20 من عناصر طالبان الأفغانية وأصيب آخرون بجروح”.