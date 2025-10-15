قضى 24 عامًا في الأسر.. والدة الأسير المحرر حابس بيوض تروي معاناتها بعد إبعاده إلى مصر (فيديو)

عبرت الفلسطينية انتصار بيوض (77 عامًا)، والدة الأسير المحرر حابس بيوض (51 عامًا)، من بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، عن سعادتها لخروج نجلها من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قضى نحو 24 عامًا في الأسر.

وخرج بيوض ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بعد أن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وقالت والدة حابس، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن “فرحتها لم تكتمل” بسبب إبعاد نجلها إلى مصر وحرمانها من رؤيته.

“حرموني من زيارته 4 سنوات”

وتابعت “حرموني من زيارته في السجن لمدة 4 سنوات، وبعد خروجه لم أتمكن من رؤيته سوى في مكالمة هاتفية عبر الفيديو بعد وصوله إلى مصر”.

وأضافت “تحدثت معه بالهاتف وقلت له: أنا لا أصدق حتى الآن أنك خرجت من السجن، قال لي: الحمد لله يا أمي ربنا أكرمني وتحررت”.

ووجهت والدة حابس، التحية لشهداء غزة، ولكل من ساهم في خروج ابنها من السجن، مطالبة بتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

حكم بالسجن مدى الحياة

واعتقل حابس بيوض عام 2000 وخضع للتحقيق في معسكر المسكوبية لخمسة وأربعين يومًا، على خلفية مقتل جنديين إسرائيليين داخل مركز شرطة رام الله القديم، وأفرج عنه، ليتم اعتقاله مرة أخرى بعد أشهر والحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأفرجت إسرائيل، الاثنين عن ما يقرب من ألفي أسير فلسطيني، من بينهم أكثر من 1700 أسير اعتقلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب في غزة.

وسبق ذلك، تسليم المقاومة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها إلى جيش الاحتلال، وهم 20 أسيرا، عبر الصليب الأحمر، بالإضافة إلى تسليم رفات 4 أسرى قتلى.

يشار إلى أنه يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 11 ألف فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، واستشهد عدد منهم، حسب تقارير حقوقية.