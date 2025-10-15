لقطات جوية تكشف مأساة آلاف النازحين المحاصرين على شاطئ بحر خان يونس (فيديو)

رصدت مشاهد جوية خاصة بقناة الجزيرة مباشر تكدّس خيام النازحين على شاطئ بحر محافظة خان يونس، في منطقة المواصي، حيث يعيش السكان في ظروف إنسانية قاسية، وسط غياب أبسط ضروريات الحياة.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا يزال النازحون عاجزين عن العودة إلى منازلهم التي أُجبروا على مغادرتها، بسبب استمرار وجود قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة “الخط الأصفر”.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر، يوم الثلاثاء، الفلسطينيين من الاقتراب من مناطق وجوده داخل قطاع غزة، بزعم الحفاظ على سلامتهم.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة عبر منصة إكس، متوعدا “يجب عدم الاقتراب من القوات في مناطق تمركزها، الاقتراب منها يعرضكم للخطر”.

وأضاف “بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير المختطفين (الأسرى الإسرائيليين)، تبقى قوات الجيش منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إليها في مناطق تمركزها”.

وتابع أدرعي “في منطقة شمال قطاع غزة يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية ومناطق تمركز القوات وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة في غاية الخطورة”.

وأشار إلى أنه “في منطقة جنوب القطاع من الخطر جدا الاقتراب إلى منطقة معبر رفح، ومحور فيلادلفيا، وكافة مناطق تمركز القوات في مدينة خان يونس وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة”.

وأرفق المتحدث الإسرائيلي “خريطة توضح الخط الأصفر الذي توجد فيه قواته ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار”.

ومنذ ظهر الجمعة، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.