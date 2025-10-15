هيئة البث: إسرائيل تقرر فتح معبر رفح وتطورات جديدة بخصوص المساعدات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المستوى السياسي قرر إعادة فتح معبر رفح صباح الأربعاء، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عقب تسليم حماس جثامين 4 محتجزين مساء الثلاثاء.

הדרג המדיני החליט לבטל את הסנקציות שתוכננו להיום על חמאס. זאת, עקב השבת 4 חטופים חללים הלילה והכוונה להשיב היום לקבורה חללים נוספים. לפי החלטת הדרג המדיני, מעבר רפיח ייפתח כמתוכנן, וכן הסיוע ההומניטרי יועבר@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) October 15, 2025

وذكرت هيئة البث العامة في بيان على موقعها الإلكتروني أن 600 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم تحت مظلة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة والقطاع الخاص والدول المانحة.

وجاء في البيان أن الشاحنات ستحمل بشكل رئيسي مواد غذائية ومعدات طبية ومعدات إيواء، بالإضافة إلى وقود لتشغيل الأنظمة الأساسية وغاز الطهي.

وأضافت هيئة البث أنه سيُسمح بدخول المعدات الأساسية اللازمة لإصلاح البنية التحتية الأساسية مثل خطوط المياه والصرف الصحي والمخابز،كما سيسمح بحرية حركة شاحنات المساعدات بين الشمال والجنوب عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيُسمح للسكان بالمغادرة عبر معبر رفح بعد موافقة أمنية من إسرائيل، وبموجب آلية محددة سيتم الاتفاق عليها لاحقًا مع الجانب المصري تحت إشراف وفد الاتحاد الأوروبي، على غرار آلية يناير 2025.

وأضافت هيئة البث أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف، عقب تسليم حماس جثامين 4 محتجزين مساء الثلاثاء.

وتنتظر آلاف شاحنات المساعدات الغذائية والدوائية السماح لها بدخول قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار قبل أيام.

وينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه حصل على الضوء الأخضر من إسرائيل لإدخال 170 ألف طن من المساعدات، مشيرا إلى أنه وضع خطة استجابة إنسانية تغطي أول 60 يوما من وقف الحرب.