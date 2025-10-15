هيئة البث الإسرائيلية تكشف لغز الجثة المجهولة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إحدى الجثث الأربع التي تسلمتها إسرائيل من حركة حماس مساء الثلاثاء لم تكن لجندي إسرائيلي، رغم أنها وصلت بكامل الزي العسكري للجيش.

وبحسب الهيئة، فإن الجثمان الرابع الذي أعادته حماس دخل المعبر ملفوفا بعناية ومرتديا الزي الرسمي، وقدمه ممثلو الحركة على أنه “جندي إسرائيلي قتل في المعارك”، لكن بعد الفحص تبين أنه لا يمت بصلة للجيش، ما أثار حيرة وارتباك الجهات الأمنية في تل أبيب.

مصادر إسرائيلية للهيئة وصفت ما حدث بأنه “تلاعب متعمّد”، مشيرة إلى أن حماس تعمدت تسليم جثة الفلسطيني ضمن صفقة إعادة جثامين الأسرى القتلى، في خطوة رأت فيها إسرائيل “رسالة ساخرة بدم بارد”.

القصة تعود إلى مايو/أيار 2024، حين أعلنت حماس أنها قتلت جنديا إسرائيليا داخل نفق في جباليا ونشرت صورا من الحادث، بينما سارع الجيش الإسرائيلي آنذاك إلى نفي الخبر، مؤكدا أن لا أحد من جنوده مفقود أو مقتول في ذلك المكان. وبعد أيام، تحدثت وسائل إعلام عن أن القتيل فلسطيني من أريحا كان يعمل متعاونا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الهيئة قالت في وقت سابق إن الجهات المختصة تعرفت إلى هوية 3 من الجثامين الأربعة الذين سُلموا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهم تمير نمرودي، وأوريئيل باروخ، وإيتان ليفي، بينما لم يتم التعرف إلى الجثة الرابعة.