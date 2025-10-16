غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة جنوبي لبنان (فيديو)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 15 غارة على مناطق مختلفة جنوبي لبنان، الخميس، مستهدفا بلدات عدة ومواقع، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف تركز بين بلدتي عدلون وأنصار، وسمع دويه في مدينة صيدا نتيجة كثافة الغارات.

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة على المنطقة الواقعة بين بلدتي رومين وحومين، إضافة إلى استهداف منطقة بين الصرفند والبيسارية وبالتحديد عند خربة دوير، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المدنيين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة العامة أن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن إصابة 6 مواطنين بجروح متفاوتة.

وأفاد البيان بأن أحد الجرحى أصيب في بلدة بنعفول بقضاء صيدا، فيما يجري حصر بقية الإصابات وتدقيقها في المناطق المستهدفة.

تصريح الجيش الإسرائيلي

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه “هاجم بنى تحتية إرهابية لحزب الله وجمعية أخضر بلا حدود جنوب لبنان”، مدعيا أن الغارات “استهدفت مقلعا استخدمه حزب الله لإنتاج الإسمنت بهدف إعادة بناء منشآت وبنى تحتية سبق أن دمرها الجيش خلال العمليات الأخيرة”.

وأضاف البيان أن: “هذه البنية التحتية مكنت محاولات حزب الله لإعادة الإعمار بغطاء مدني”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف “هدف تابع لجمعية أخضر بلا حدود”، زاعما أن الجمعية “تعمل بغطاء مدني لإخفاء أنشطة حزب الله الإرهابية” وفق وصفه، مؤكدا استمرار العمليات لإزالة ما وصفه بأي تهديد محتمل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجمات ركزت على مصنع للخرسانة ومستودعات تستخدمها جماعة (حزب الله) في إعادة بناء البنى التحتية، جنوبي لبنان.