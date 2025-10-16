أنصار الله: استشهاد رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن ظهر اليوم الخميس، مقتل رئيس الأركان العامة اللواء محمد عبد الكريم الغماري، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وقالت جماعة أنصار الله في بيان “القوات المسلحة اليمنية تزف إلى الشعب اليمني استشهاد القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري”.

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن وكالة سبأ اليمنية أن الغماري قُتل مع ابنه وبعض مرافقيه إثر غارات أميركية إسرائيلية على اليمن خلال معارك إسناد غزة.

ودون تحميل إسرائيل مسؤولية مقتله بشكل مباشر، أكدت الجماعة أن الصراع مع إسرائيل لم ينته، وأن إسرائيل “ستنال عقابها الرادع على الجرائم التي ارتكبتها”.

القوات المسلحة اليمنية تزف إلى الشعب اليمني استشهاد القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري pic.twitter.com/2Re8eYImNN — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) October 16, 2025

ويوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض 4 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن خلال ساعة واحدة فقط، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل.

وتستهدف جماعة أنصار الله اليمنية مرارا مواقع إسرائيلية وسفنا تابعة لتل أبيب في البحر الأحمر أو مرتبطة بها، دعمًا لقطاع غزة في مواجهة الإبادة.