إسرائيل تكشف هوية جثتي أسيرين سلمتهما كتائب القسام

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل، استكمل عملية التعرّف على هوية الأسيرين الإسرائيليين اللذين تم استلام جثمانيهما في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

وأوضح البيان أن الجثمانين يعودان إلى كلّ من عنبر هيمان واللواء محمد الأطرش، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ عائلتيهما فور الانتهاء من إجراءات التعرّف الرسمية.

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سلمت يوم الأربعاء، جثماني الأسيرين الإسرائيليين إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن سيارات الصليب الأحمر تسلّمت التابوتين اللذين يحتويان على رفات الأسيرين الإسرائيليين، وغادرت مدينة غزة متجهة نحو نقطة تسليم لقوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) داخل القطاع.

بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر تؤكد أن الجثمانين يعودان إلى “مختطفين قتلا خلال الحرب”، موضحا أن التابوتين في طريقهما إلى وحدة مشتركة من الجيش و(الشاباك).

وأضاف البيان “يجب على حماس أن تلتزم بالاتفاق وتبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين”.

وكانت كتائب القسام قد أكدت في بيان رسمي أنها نفّذت ما تم الاتفاق عليه بالكامل، وقالت “لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف”.