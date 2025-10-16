ارتدى شارة سوداء.. تفاعل واسع مع مذيع إيطالي وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية (فيديو)

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي، مع مذيع في التلفزيون الإيطالي وصف ما شهدته غزة بالإبادة الجماعية وارتدى شارة سوداء حدادا على الصحفيين الشهداء.

وقال المذيع الإيطالي ألساندرو أنتينيلي: “كل التقدير لمن عمل على نقل أحداث اليوم بصعوبة، وهو ما يمنحني فرصة لأوضح معنى هذا الشريط الأسود، الذي يخلد ذكرى 250 صحفيا”.

مذيع في التلفزيون الإيطالي يصف ما شهدته #غزة بالإبادة الجماعية ويرتدي شارة سوداء حدادا على الصحفيين الشهداء#هاشتاج#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UwUDDfA33v — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 16, 2025

وأضاف “صحفيون وصحفيات فقدوا أرواحهم في الصراع بغزة، فيما وصفته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأنه إبادة جماعية، حاولوا تغطية الأحداث.. وللأسف لم يعودوا إلى ديارهم”.

وكان المذيع الإيطالي الذي كان يطل من قناة “راي-1” الإيطالية يتحدث عقب مباراة بين الفريق الإيطالي وفريق إسرائيل، شهدت مسيرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين احتجاجا على لقاء إيطاليا وإسرائيل بتصفيات كأس العالم.

Israel’s anthem was drowned in boos during their qualifier against Italy, even as many fans boycotted the match. The sound was so overwhelming that organisers blasted the music louder to mask it. — Leyla Hamed (@leylahamed) October 14, 2025

تفاعل واسع

وقوبل حديث المذيع الإيطالي، بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه جاء خلال مباراة شهدت عزوفا من قبل الجماهير وصيحات استهجان أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

وقال حساب باسم ليلى حامد: “غمرت صيحات الاستهجان النشيد الوطني الإسرائيلي خلال مباراة التصفيات ضد إيطاليا، حتى مع مقاطعة العديد من المشجعين للمباراة.. كان الصوت غامرًا لدرجة أن المنظمين رفعوا مستوى الموسيقى لإخفائه”.

وأورد حساب باسم “Grande Flagello” حديث المذيع الإيطالي وكتب أنتينيلي: “هذا الشريط الأسود يخلد ذكرى 250 صحفيا قتلوا في غزة، في إبادة جماعية حاولوا تغطيتها ولكنهم لم يعودوا منها أبدًا”.

Antinelli: "Questo fiocco nero ricorda i 250 giornalisti uccisi a Gaza, in un genocidio che hanno provato a raccontare ma da cui non sono tornati" pic.twitter.com/s86C5IPRUJ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 14, 2025

مسيرة حاشدة

وتظاهر آلاف الأشخاص في شوارع مدينة أوديني شمال شرقي إيطاليا تنديدا بالإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، قبل مباراة منتخبهم مع نظيره الإسرائيلي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وأقيمت المباراة بين المنتخبين على أرضية ملعب “بلو إنرجي” في أوديني، وسط إجراءات أمنية مشددة تخللتها احتجاجات جماهيرية ضد إسرائيل، وانتهت بفوز إيطاليا بنتيجة 3-0.

وردد المشاركون في الاحتجاجات قبل المباراة شعارات “الحرية لفلسطين” و”قاطعوا إسرائيل” ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها عبارات “فلسطين حرة” و”إسرائيل التي تمارس الإبادة الجماعية”.