الأمم المتحدة: إزالة 55 مليون طن من ركام غزة تتطلب 7 سنوات على الأقل (شاهد)

حذّر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين جاكو سيليرز، خلال جولة تفقدية لقطاع غزة اليوم الخميس، من حجم الدمار الهائل في القطاع.

وأكد سيليرز أن جهود إزالة الركام وحدها ستستغرق سنوات طويلة. وتقدر كمية الحطام والركام في القطاع بحوالي 55 مليون طن تقريباً، وهي كمية مهولة.

وأوضح ممثل البرنامج للجزيرة مباشر” أنه لتفادي الكارثة، ينبغي أن تكون الأولوية في المرحلة الأولى هي إزالة هذا الحطام والركام للسماح للناس ببدء جهود التعافي. وتوقع أن إزالة هذا الكم الهائل من الأنقاض ستحتاج إلى ما بين سبعة و15 سنة، اعتماداً على سرعة التمويل ووصول المعدات.

ولفت إلى أنه بعد إزالة الركام، يجب التركيز على جهود التعافي الأولية التي تشمل إدارة النفايات بطريقة صحية، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمياه المتضررة. وأكد أنه يجب إعادة الحياة للقطاعين الصحي والتعليمي بأسرع وقت، نظراً لحاجة الناس الماسة للمستشفيات وغياب الأطفال عن المدارس لسنتين.

إعادة الإعمار تحتاج سنوات

وشدد ممثل البرنامج الإنمائي على أن إعادة الإعمار طويلة الأمد ستتطلب سنوات، حيث إن هذه الخطوات الطارئة هي البداية فقط.

وأضاف أنه من المهم إدراك أن المهلة الفنية تعتمد على أمور كثيرة، لكن 7 إلى 15 سنة هي المدة المتوقعة لإزالة الركام، وهذا يمثل جزءاً من تحدي التعافي الشامل.