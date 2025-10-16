الجيش الإسرائيلي يرفض الكشف عن موعد فتح معبر رفح رغم “الاستعدادات الجارية مع مصر”

قال الجيش الإسرائيلي الخميس إن الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد لا تزال مستمرة بالتنسيق مع مصر، مؤكدا أنه “سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح في مرحلة لاحقة”.

وشدد الجيش في تصريحات لوكالة رويترز على أن “المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح”، موضحا أن دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمر عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية أخرى.

ومنذ مايو/أيار 2024، يحتل الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ويرفض حتى الآن إعادة فتحه.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتحه في وقت تواجه فيه غزة أزمة إنسانية حادّة بعد الحرب التي استمرت عامين. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة.

وهددت إسرائيل بإبقاء معبر رفح مغلقا وتقليص دخول المساعدات بسبب ما وصفته بـ”تباطؤ” حماس في إعادة رفات الأسرى الإسرائيليين.

غير أن حركة حماس أعادت المزيد من رفات الأسرى الإسرائيليين خلال الليل وسلمت رفات أسيرين آخرين في وقت متأخر الأربعاء.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء “لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها”.

وتابعت “ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف”.