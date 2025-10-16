الدفاع المدني في غزة: المناشدات التي تصلنا تقشعر لها الأبدان

عبّر الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، عن حجم المعاناة الإنسانية في القطاع، مؤكدًا أن المناشدات التي تصل إلى الطواقم تُدمي القلوب وتقشعر لها الأبدان.

وقال بصل، في منشور عبر منصة إكس، إن نقص المياه، وغياب أماكن الإيواء والخيام، وانعدام أبسط مقومات الحياة، يضع الأطفال والنساء وكبار السن في ظروف بالغة القسوة، تتجاوز حدود الاحتمال.

المناشدات التي تصل إلى طواقمنا من مختلف مناطق القطاع تُدمي القلوب وتُقشعر لها الأبدان، في ظل انعدام المياه، وغياب أماكن الإيواء والخيام، وانعدام أبسط مقومات الحياة.

أطفالٌ ونساء وشيوخ يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، وسط معاناة تفوق حدود الاحتمال. — محمود صابر بصل (@mahmoadbasal) October 16, 2025

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضية، متزامنا مع استكمال الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا داخل القطاع إلى ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية وغير مسبوقة، إذ دمرت إسرائيل معظم البنية التحتية بما في ذلك المستشفيات ومرافق الدفاع المدني.

فيما تعاني فرق الإنقاذ من نقص حاد في المعدات والوقود، ما يجعل الوصول إلى الجثامين وإنقاذ العالقين من تحت الركام عملية شاقة تمتد لأيام.