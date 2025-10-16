اللحظات الأولى لهدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في رام الله (فيديو)

هدمت جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأشارت مصادر للجزيرة مباشر إلى أن المنزل يملكه المواطن وجيه موسى أبو عليا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن رئيس مجلس قروي المغير، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزلا قيد الإنشاء مكون من طابقين في المنطقة الجنوبية من القرية، بحجة البناء دون ترخيص.