“بكلمة مني”.. ترامب يهدد بالسماح لإسرائيل باستئناف الحرب في غزة

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بإمكانية السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العدوان على غزة، إذا رفضت حركة حماس الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة “سي إن إن”: “يمكن أن تعود القوات الإسرائيلية إلى الشوارع بمجرد أن أنطق بالكلمة”.

وأضاف: “ما يجري مع حماس سيتم تسويته بسرعة”، في إشارة إلى استمرار التوتر حول ملف الأسرى الأحياء والأموات.

وتأتي تصريحات ترامب بينما تتهم إسرائيل حركة حماس بعدم الوفاء بالاتفاق القاضي بتسليم كافة الأسرى، الأحياء والجثث، ضمن صفقة إنهاء القتال في غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء “لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها”.

وتابعت “ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف”.

ووفق السلطات الإسرائيلية، فإن عدد الجثث التي تم تسليمها كان أقل من المتوقع، مما دفع تل أبيب إلى إخطار الأمم المتحدة بأن شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة قد تقلص أو تتأخر لهذا السبب، رغم استمرار سريان وقف إطلاق النار حتى الآن.

وينص البند الرابع من خطة ترامب للسلام، المكونة من عشرين نقطة، على أنه “خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق بشكل علني، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وجثث، إلى إسرائيل”.

وأكد ترامب: “كان إخراج هؤلاء العشرين من بين الرهائن أمرا بالغ الأهمية”. وحذر ترامب سابقا بأن على حماس نزع سلاحها “وإلا سنقوم بنزع أسلحتهم”.

وقال ترامب في حديثه لـ”سي إن إن” إن حماس حاليا “تقوم بتطهير العصابات، والعصابات العنيفة”، وعند سؤاله بشأن احتمال تنفيذ حماس إعدامات بحق مدنيين فلسطينيين، أجاب: “أجري بحثا حول ذلك، سنكتشف الأمر، قد يكون الأمر متعلقا بالعصابات وأكثر”.

وينص البند السادس في خطة ترامب للسلام: “بعد إعادة جميع الرهائن (الأسرى)، سيمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وينزعون أسلحتهم عفوا، وسيتم توفير ممر آمن لمن يرغب في مغادرة غزة إلى الدول المستقبلة”.

وعن موقف الإدارة الأمريكية من رفض حماس لنزع السلاح، رد الرئيس: “أفكر مليا في الأمر. إسرائيل ستعود إلى تلك الشوارع بمجرد أن أنطق الكلمة. لو كان بيد إسرائيل لكانت أنهت الأمر تماما”.

واختتم ترامب: “اضطررت إلى منعهم (الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو)، وواجهت بنيامين نتنياهو شخصيا”.