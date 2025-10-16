جيش الاحتلال يعتقل أسيرين محررين في قلقيلية (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأسيرين المحررين براء حماد ومعتصم الباز، عقب اقتحام منزليهما في حي النقار بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن جيش الاحتلال أبلغ أهالي بلدة كفر قدوم، شرقي قلقيلية، بفرض حظر تجول في البلدة حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس.

كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة، قوة راجلة من جيش الاحتلال لحظة اقتحامها حي النقار غربي مدينة قلقيلية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق من مساء الأربعاء أن ثمانية أشخاص أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم أربعة أطفال. وذلك عقب اقتحامها مدينة نابلس، ومحاصرتها منزلا، حيث اعتقلت شابا واحتجزت عددا من المواطنين.

وأفادت مصادر طبية، بأن خمسة منهم أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وأن هناك إصابة في الكتف وأخرى في الخاصرة، إضافة إلى إصابة طفل بشظايا الرصاص، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

إصابة 6 فلسطينيين خلال محاصرة الاحتلال منزلًا بنابلس اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام:https://t.co/HEmFVgDD4p — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 15, 2025

وذكرت مصادر محلية، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال، تسللت إلى شارع الراهبات في المدينة، وحاصرت منزلا هناك، تلاها اقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين في الشوارع المحيطة، وفي منطقة دوار الشهداء وسط المدينة.