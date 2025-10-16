قتل 10 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح جراء حريق اندلع في ناقلة النفط الإندونيسية “إم تي فيدرال 2″، فجر يوم الأربعاء، في حوض بناء السفن في باتام. وذلك في حادثة تأتي بعد أشهر فقط من حريق سابق في السفينة نفسها، بحسب ما أعلنت الشرطة.

Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas kebakaran kapal tanker MT Federal II di galangan PT ASL Shipyard, Batam, yang terjadi pada Rabu, 15 Oktober 2025. Insiden ini menewaskan 10 pekerja dan melukai 18 lainnya. Kapolresta… pic.twitter.com/cPaZ9HyohA — TVRI Nasional (@TVRINasional) October 15, 2025

ونشرت هيئة البث التلفزيوني العام في إندونيسيا عبر منصة إكس مشاهد للحريق وحالة الذعر التي انتابت العاملين.

وقال قائد الشرطة إنّ ألسنة اللهب شوهدت في عنبر السفينة “إم تي فيدرال 2” فجر يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنّ إخماد الحريق استغرق حوالي ساعة.

وأضاف أنّ الحريق اندلع عندما كانت الناقلة تخضع لعملية تصليح في حوض بناء السفن في باتام، الجزيرة القريبة من سنغافورة.

وتابع أن السلطات بدأت تحقيقا لتحديد سبب الحريق، موضحا أنّ حريقا سابقا اندلع في السفينة نفسها في يونيو/حزيران وأسفر يومها عن مقتل أربعة أشخاص، مشيرا إلى أنّ التحقيق كشف أنّ الحادث نجم عن شرارات في عنبر السفينة الذي لم يكن قد أُفرغ تماما من الوقود.