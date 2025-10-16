خنازير برية تقتحم مدرسة إسرائيلية وتسبب حالة من الذعر (فيديو)

أُصيبت طالبتان إسرائيليتان بجروح، صباح الأربعاء، بعد أن اقتحمت خنازير برية حرم مدرسة “أسيف مسجاف” الثانوية في الجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة، مفاجئة الطلاب العائدين من عطلة الأعياد اليهودية.

وأظهرت لقطات مصوّرة من المكان أحد الخنازير وهو يركض بسرعة عبر ساحة المدرسة، قبل أن يصطدم بطالبة ويُسقطها أرضًا، ما تسبب لها بخدوش طفيفة. كما أُصيبت طالبة أخرى بجروح بسيطة أثناء حالة الذعر التي سادت المكان.

ووصف مسؤولون الحادث بأنه “غير معتاد وغير متوقع”، مرجحين أن الخنازير دخلت حرم المدرسة، المحاط بالغابات، خلال عطلة الأعياد بحثًا عن الطعام في ظل خلو المكان من الطلاب.