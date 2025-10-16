“فايننشال تايمز”: عمال أتراك سيشاركون في البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين في غزة

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، أن تركيا سوف تقوم بنشر عمال إغاثة في قطاع غزة للمساهمة في مهام البحث والإنقاذ، بما في ذلك البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين القتلى، وذلك في إطار اتفاق وقف الحرب في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأضافت أن إسرائيل وافقت على هذه الخطوة على الرغم مما وصفته الصحيفة “بالتوتر المستمر منذ فترة طويلة” بين إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك نقلا عن 3 مصادر مطلعين على الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن نشر عمال إغاثة أتراك في قطاع غزة يأتي “بعد أن اتهم مسؤولون إسرائيليون حركة حماس بانتهاك المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعدم إعادة رفات 28 من الأسرى القتلى في غزة بالسرعة الكافية”.

“الحاجة لمزيد من الموارد”

وقالت الصحيفة إن اثنين من كبار مستشاري ترامب “قللا من شأن مخاوف إسرائيل”، الأربعاء، وأوضح أحدهما إن انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين “يتوافق إلى حد كبير مع توقعاتنا”.

وأضاف أحد مستشاري ترامب للصحيفة أن “جهدا هائلا” يبذل لنقل المعلومات الاستخباراتية حول المواقع المشتبه بها للجثث المختلفة، “لكننا بحاجة إلى المزيد من الموارد” لاستعادتها، وفق وصفه.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قامت بالإفراج عن العشرين أسيرا الأحياء المتبقين لديها، وأعادت جثث 9 آخرين ممن لقوا حتفهم في الأسر أو قُتلوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الصحيفة أن الحركة أوضحت أن انتشال الجثث المتبقية “يتطلب جهودا مكثفة ومعدات خاصة”، وهو التقييم الذي أيده مسؤولون أمريكيون، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن تركيا ضمن قوة عمل متعددة الجنسيات، تضم الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ستعمل على تحديد مكان الأسرى الإسرائيليين القتلى المتبقين.

مشاركة وكالة “أفاد” التركية

وفي السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة ستشارك في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين بين أنقاض المباني في قطاع غزة عبر إرسال فريق من الاختصاصيين.

وأوضحت المصادر التركية أنه سيقوم بهذه العملية مسعفون من “أفاد”، الوكالة التركية لإدارة الكوارث والحالات الطارئة.

وقال مسؤول تركي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “فريقا من أفاد سيتولى مهمة البحث عن الجثث”، مشيرا إلى أن “81 عنصرا من أفاد موجودون حاليا في الموقع، بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

ويعمل عناصر الإنقاذ التابعون لهذه الوكالة في التضاريس الصعبة، وكانوا قد شاركوا في أعمال الإنقاذ التي أعقبت الزلازل التي ضربت تركيا، بما في ذلك الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد في فبراير/شباط 2023 وأسفر عن مقتل الآلاف.

وشاركت وكالة “أفاد” التركية في السنوات الأخيرة في مهام إغاثة ومساعدات إنسانية في أكثر من 50 دولة في 5 قارات، من بينها الصومال وفلسطين والإكوادور والفيليبين والنيبال واليمن وموزمبيق وتشاد.