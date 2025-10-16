في ذكرى استشهاده.. جيش الاحتلال ينشر صورة جديدة للسنوار تثير تفاعلا واسعا

نشر جيش الاحتلال صورة جديدة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى السنوار، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، مما أثار تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل.

وأظهرت الصورة السنوار وهو ممدّد على الركام مرتديا بزته العسكرية عقب استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي داخل أحد المنازل بقطاع غزة.

في الذكرى الأولى لاستـ ـشـهـاده..

جيش الاحـتـلال ينشر صورة جديدة ليحيى السـ ـنـ ـوار رئيس حركة حـ ـمـ ـاس السابق في #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/XiG2EdT3IV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2025

وتفاعل المغردون مع الصورة بتعليقات مؤثرة، من بينها “الله يرحمه أبو إبراهيم ويتقبله”، و”سلام عليك يا صاحب العصا في ذكرى ارتقائك الأولى”.

وغرد آخر “مات في الميدان، وساحات القتال لا تسمح بالدخول إلا للأبطال”.

وقبل عام، تمكنت القوات الإسرائيلية من قتل السنوار، خلال اشتباك بمنطقة تل السلطان، في محافظة رفح جنوبي غزة، وكان يرتدي سترة عسكرية.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وقتها، إن السنوار ألقى قنابل يدوية على الجنود الذين دخلوا المبنى للبحث عنه رغم أنه كان مصابا بقذيفة دبابة.