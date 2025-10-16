“لاشيئ يصعب على الأسود”.. شباب المغرب يتأهلون لنهائي كأس العالم (فيديو)

حقق المنتخب المغربي تأهلا تاريخيا ببلوغه نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد أن انتهى الوقت الرسمي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1 في نصف نهائي المنافسة مساء الأربعاء.

🎯 ركلة جزاء الفوز والتأهل إلى النهائي للمنتخب المغربي 🇲🇦🔥

لحظة تاريخية لأسود الأطلس في كأس العالم تحت 20 سنة! 💪⚽️#كأس_العالم_تحت_20_سنة | #المغرب | #فرنسا pic.twitter.com/TZJuJ0Rep5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2025

تقدم منتخب المغرب عن طريق ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 32 ونفذها ياسر زابيري لتصطدم بالقائم ثم الحارس الفرنسي ليساندرو أولميتا وتدخل الشباك.

وفي الدقيقة 52 نجح منتخب فرنسا في تعديل النتيجة عن طريق ميشال الذي تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة في الشباك.

وطالب المنتخب المغربي باحتساب ركلة جزاء أخرى نتيجة وجود لمسة يد ضد مدافع فرنسا، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي ركلات الترجيح دفع مدرب المغرب بالحارس البديل بومسعودي، وأهدر المنتخب الفرنسي ركلتي ترجيح، مقابل ركلة للمغرب، ليفوز الأخير إجمالاً ويتأهل للمباراة النهائية.

أشاد الموقع الرسمي للبطولة بالتألق المبهر للمنتخب المغربي للشباب “الكرة المغربية تصنع المجد”.

حتى حاجة ما تصعاب على السبوعة 🇲🇦🦁#U20WC pic.twitter.com/LJW6Uek9uO — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) October 15, 2025

وجاء في تدوينة لموقع البطولة على منصة أ”إكس” أنه “لاشيئ يصعب على الأسود”.

وأصبح منتخب المغرب ثاني منتخب عربي بعد قطر في دورة (1981)، وثالث منتخب إفريقي يتأهل لنهائي مونديال الشباب بعد كل من نيجيريا وغانا.

وينتظر شباب منتخب أسود الأطلس الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا التي تقام في وقت لاحق اليوم الخميس، على أن يقام النهائي فجر الأحد.