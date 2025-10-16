الأخبار|الأرجنتين

“لا شيء يصعب على الأسود”.. شباب المغرب يتأهلون لنهائي كأس العالم (فيديو)

المنتخب المغربي للشباب يحتفل بالفوز على فرنسا ( الاتحاد المغربي لكرة القدم)
Published On 16/10/2025
|
آخر تحديث: 09:20 AM (توقيت مكة)

حفظ

حقق المنتخب المغربي تأهلا تاريخيا ببلوغه نهائي كأس العالم للشباب الأصغر من 20 عاما، بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد أن انتهى الوقت الرسمي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1 في نصف نهائي المنافسة مساء الأربعاء.

تقدم منتخب المغرب عن طريق ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 32 ونفذها ياسر زابيري لتصطدم بالقائم ثم الحارس الفرنسي ليساندرو أولميتا وتدخل الشباك.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وفي الدقيقة 52 نجح منتخب فرنسا في تعديل النتيجة عن طريق ميشال الذي تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة في الشباك.

وطالب المنتخب المغربي باحتساب ركلة جزاء أخرى نتيجة وجود لمسة يد ضد مدافع فرنسا، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي ركلات الترجيح دفع مدرب المغرب بالحارس البديل بومسعودي، وأهدر المنتخب الفرنسي ركلتي ترجيح، مقابل ركلة للمغرب، ليفوز الأخير إجمالا ويتأهل للمباراة النهائية.

أشاد الموقع الرسمي للبطولة بالتألق المبهر للمنتخب المغربي للشباب “الكرة المغربية تصنع المجد”.

وجاء في تدوينة لموقع البطولة على منصة “إكس” أنه “لا شيء يصعب على الأسود”.

وأصبح منتخب المغرب ثاني منتخب عربي بعد قطر في دورة (1981)، وثالث منتخب إفريقي يتأهل لنهائي مونديال الشباب بعد نيجيريا وغانا.

وينتظر شباب منتخب أسود الأطلس الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا التي تقام في وقت لاحق اليوم الخميس، على أن يقام النهائي فجر الأحد.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

إعلان