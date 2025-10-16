مدبولي: المساس بحقوق مصر المائية “وهم”.. وقضية النيل لا تحتمل المساومة (شاهد)

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن نهر النيل يمثل قضية وجود لمصر لا تقبل المساومة، مشددا على أن أي محاولة للمساس بحقوقها المائية “مجرد وهم”.

وقال مدبولي، خلال كلمته في ختام فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه” بالعاصمة المصرية، إن “الحديث عن نسب مساهمة في مياه النيل طرح يتنافى مع العلم والقانون، فالنهر لا يمنحه أحد، بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة”.

كما أكد أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تقوم على الإضرار بمصالح الآخرين أو استخدام المياه وسيلة للهيمنة السياسية.

وتابع “تؤكد مصر أن الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي، وأن أي تصور بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهم لدى أصحابه”.

“الماء ليس سببا للنزاع”

وأوضح أن مصر تؤمن بالتعاون الإقليمي لتحقيق التنمية في إفريقيا من خلال مشروعات واقعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة.

كما أشار إلى أن بلاده تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة إدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، إلى جانب مشروعات حماية السواحل وتطوير البنية التحتية للريّ.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن “الماء ليس سببا للنزاع، بل أساس للحياة والتعاون والسلام”، داعيا إلى تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمنين المائي والغذائي لمصر والقارة الإفريقية بأسرها.

خلافات حول سد النهضة

ويأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.

وفي المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.