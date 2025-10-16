مدغشقر.. الحاكم العسكري يؤدي يمين الرئاسة غدا والاتحاد الإفريقي يعلق العضوية

أعلن الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر، الكولونيل مايكل راندريانيرينا، اليوم الخميس، أنه سيؤدي اليمين رئيسًا للبلاد غدا الجمعة في جلسة استماع رسمية ستجريها المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد أيام من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس أندريه راجولينا الذي فر إلى الخارج.

ويأتي هذا الإعلان رغم رفض راجولينا التنحي وتنديده بالاستيلاء على السلطة، في حين أكد راندريانيرينا أول أمس الثلاثاء أن الجيش استولى على السلطة وحل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، مشيرا إلى أن لجنة يقودها الجيش ستتولى السلطة مدة تصل إلى عامين إلى جانب حكومة انتقالية قبل تنظيم انتخابات جديدة.

تعليق عضوية مدغشقر

على الصعيد الإقليمي والدولي، أعلن الاتحاد الإفريقي أمس الأربعاء تعليق عضوية مدغشقر بأثر فوري بعد الانقلاب ودعا إلى استعادة الحكم المدني وإجراء انتخابات.

وفي رده على هذا القرار، قال راندريانيرينا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن قرار الاتحاد الإفريقي كان متوقعا، مؤكدا أنه منفتح على إجراء محادثات مع الاتحاد، مضيفا: “من الآن فصاعدا ستكون هناك مفاوضات خلف الكواليس، وسنرى كيف تتطور الأمور”.

صديق الأمس عدو اليوم

ويُشار إلى أن راندريانيرينا كان قائدا في وحدة النخبة العسكرية “كابسات” التي أدت دورا في انقلاب عام 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة سابقا، لكنه انشق عنه الأسبوع الماضي وحث الجنود على عدم إطلاق النار على المتظاهرين.