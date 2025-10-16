مدير مستشفى العودة في حفل تكريمه عقب إطلاق سراحه: فرحتنا كبيرة لكن منقوصة (شاهد)

نظمت جمعية (العودة) الصحية والمجتمعية في النصيرات، حفلا لتكريم الأسير المحرر الدكتور أحمد مهنا، مدير مستشفى العودة، تقديرا لجهوده المتميزة في العمل الإنساني والصحي خلال الحرب الأخيرة.

وخلال الحفل، ألقى الدكتور مهنا كلمة عبر فيها عن مشاعره وتجارب الألم التي عاشها مع زملائه وجنود الجمعية في الجبهة الشمالية منذ بداية الحرب، مشيدا بتفانيهم في أداء رسالة الجمعية تجاه أبناء شعبهم رغم الإمكانات المحدودة والخسائر الكبيرة في الأرواح.

وأضاف مهنا، أن المشهد الصحي والاجتماعي الذي شهدته النصيرات، يعكس الإنجازات الضخمة التي تحققت بفضل التعاون والتنسيق المستمر داخل الجمعية، مؤكدًا على ضرورة تخليد ذكرى زملائه الشهداء وتقدير الجهد الجماعي للجهاز التنفيذي الكبير الذي يقود الجمعية.

فرحة منقوصة

وختم كلمته بالتأكيد على أن الحفل يمثل فرحة منقوصة، معبّرًا عن تضامنه مع أهل غزة الذين يعانون من النزوح والخسائر، مشددًا على أن الهجمة الشرسة لن تنال من معنويات الشعب الفلسطيني وحرص الجمعية على الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية والصحية على مدار الساعة.

على مدى 24 شهرا من الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر العاملين في القطاع الطبي، ما فاقم الأزمة الإنسانية التي ضربت مفاصل الحياة وأدى إلى مزيد من التدهور في المنظومة الصحية.

وقتلت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ألفا و701 من الطواقم الطبية في قطاع غزة، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.