مسؤول أمريكي لرويترز: لن نترك أحدا من جثث الرهائن في غزة
قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تبذل جهودا مكثفة لانتشال أكبر عدد ممكن من جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأكد أن واشنطن “لن تترك أحدا” في إطار عمليات استعادة الجثث، وأن العمل جار بشكل وثيق مع الوسطاء وتبادل المعلومات مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف المسؤول أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت بالفعل، وأن هناك محادثات “إيجابية للغاية” مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بفعالية إلى سكان القطاع.
وأشار إلى بدء تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة بمشاركة عدة دول، من بينها إندونيسيا، مشددا على أن الوضع لا يزال حساسا للغاية بعد عامين من الحرب.
وأوضح أن الأولويات الحالية تتركز على إنهاء الصراع، وتقديم المساعدات الإنسانية، واستعادة جثث “الرهائن” المتبقية.
وأكد المسؤول الأمريكي عدم إجبار أي من سكان غزة على المغادرة، وأن أموال إعادة الإعمار لن تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس.
كما أشار إلى محادثات قائمة مع دول مثل مصر وقطر حول مستقبل القطاع.
وكشف المسؤول عن بحث إمكانية إنشاء برنامج مكافآت للمساعدة في العثور على جثث “الرهائن”، مؤكدا أنه لم يُسجل أي خرق لاتفاق غزة حتى الآن، ومشددا على أن أي محاولة من حماس لإعادة بناء نفسها بشكل يهدد إسرائيل ستُعد خرقا للاتفاق.