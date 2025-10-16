الأخبار|أمريكا

مسؤول أمريكي لرويترز: لن نترك أحدا من جثث الرهائن في غزة

RA'ANANA, ISRAEL - OCTOBER 15: People attend the funeral service for Guy Illouz, whose remains were returned to Israel this week, on October 15, 2025 in Ra'anana, Israel. Illouz, who will be buried at a private service at a cemetery in Ra'anana, was kidnapped during Hamas's attack on the Nova music festival in Re'im on October 7, 2023 and died in captivity in Gaza. His death was confirmed in late 2023 but his remains were only returned to Israel this week after the recent ceasefire deal. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
مراسم جنازة أحد الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة (غيتي إيميجز)
Published On 16/10/2025

قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تبذل جهودا مكثفة لانتشال أكبر عدد ممكن من جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكد أن واشنطن “لن تترك أحدا” في إطار عمليات استعادة الجثث، وأن العمل جار بشكل وثيق مع الوسطاء وتبادل المعلومات مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف المسؤول أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت بالفعل، وأن هناك محادثات “إيجابية للغاية” مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بفعالية إلى سكان القطاع.

وأشار إلى بدء تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة بمشاركة عدة دول، من بينها إندونيسيا، مشددا على أن الوضع لا يزال حساسا للغاية بعد عامين من الحرب.

وأوضح أن الأولويات الحالية تتركز على إنهاء الصراع، وتقديم المساعدات الإنسانية، واستعادة جثث “الرهائن” المتبقية.

وأكد المسؤول الأمريكي عدم إجبار أي من سكان غزة على المغادرة، وأن أموال إعادة الإعمار لن تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس.

كما أشار إلى محادثات قائمة مع دول مثل مصر وقطر حول مستقبل القطاع.

وكشف المسؤول عن بحث إمكانية إنشاء برنامج مكافآت للمساعدة في العثور على جثث “الرهائن”، مؤكدا أنه لم يُسجل أي خرق لاتفاق غزة حتى الآن، ومشددا على أن أي محاولة من حماس لإعادة بناء نفسها بشكل يهدد إسرائيل ستُعد خرقا للاتفاق.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

