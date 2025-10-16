مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في بلدة حوارة (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مزارعين فلسطينيين ومتضامنين أجانب، كانوا يعملون في قطف الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن المستوطنين حاولوا منع المزارعين الفلسطينيين والمتضامنين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.

وأضافت أن المستوطنين هددوا المزارعين بالاعتقال ومصادرة معداتهم الزراعية في حال عدم مغادرتهم المكان، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انتشر في محيط المنطقة.

تأتي هذه الاعتداءات في وقت تشهد فيه مناطقُ واسعة من الضفة الغربية تصاعدًا في هجمات المستوطنين على قاطفي الزيتون. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن موسم الزيتون الحالي هو الأكثر عنفًا منذ سنوات بسبب اتساع رقعة الاستيطان.

كما تأتي وسط عمليات هدم تقوم بها قوات الاحتلال، إذ هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلا بدعوى عدم الترخيص في قرية المغير شمالي رام الله بالضفة الغربية.