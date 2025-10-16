هكذا بدت الأسواق في خان يونس عقب وقف إطلاق النار (شاهد)

رصدت كاميرات الجزيرة مباشر، مشاهد جوية تُظهر حركة نشطة في أسواق منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي تعانيها المنطقة.

وأظهرت المشاهد عودة تدريجية للمواطنين للتسوق وشراء الاحتياجات الأساسية، وسط حركة محدودة نتيجة نقص السلع وارتفاع الأسعار، في وقت يحاول السكان فيه التكيف مع آثار النزوح والتصعيد الأخير الذي زاد الضغط على الموارد والخدمات في المنطقة.

وفي الأثناء، نقلت شبكة سي إن إن عن برنامج الأغذية العالمي أنه لم يُسمح إلا لأقل من ثلث شاحنات المساعدات المتفق عليها بدخول غزة.

وأوضح البرنامج أن إسرائيل تعهدت بالسماح بدخول 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا لكن ذلك لم ينفذ، وسُجل دخول أقل من 200 شاحنة يوميا إلى القطاع خلال الأيام الأربعة الماضية.