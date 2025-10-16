4 قتلى و9 جرحى من الجيش السوري ومدنيين في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة (فيديو)

تعرضت حافلة تقل قوة حراسة تابعة للجيش السوري ومدنيين، اليوم الخميس، لانفجار عبوة ناسفة قرب بلدة سعلو شرقي محافظة دير الزور، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) إن “باص مبيت يقل حراس المنشآت النفطية وعدداً من العاملين فيها في دير الزور تعرض صباحاً لاستهداف إرهابي أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين”.

وأوضحت الوزارة أن “الاستهداف أسفر عن ارتقاء أربعة من الحراس وإصابة 9 آخرين من العاملين والمدنيين”.

وأكدت وزارة الطاقة أن “هذا الهجوم الإرهابي الجبان لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن أداء واجبهم الوطني في حماية المنشآت الحيوية واستمرار العمل والإنتاج”، مشددة على أن “مثل هذه الاعتداءات تأتي في إطار محاولات يائسة لتعطيل الجهود الرامية إلى إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في قطاع الطاقة”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وأظهرت مشاهد مصورة من موقع الانفجار حافلة عسكرية من نوع “كوستر” بيضاء اللون وقد تعرضت لأضرار جسيمة، حيث تحطم زجاجها الأمامي وتضررت أجزاء واسعة من هيكلها نتيجة الانفجار.

وبدت آثار دماء واضحة على الأرض بالقرب من الحافلة. ورصد الفيديو جثة أحد الجنود مغطاة ببطانية زرقاء وعليها آثار دماء.

يشار إلى أن منطقة دير الزور كانت قد شهدت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري هجوماً استهدف دورية للجيش السوري.