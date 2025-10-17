إسرائيل.. مطاردة أمنية تنتهي بإصابات واعتقال (فيديو)

أُصيب أربعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح، بعد مطاردة أمنية واعتقال مركبة مشبوهة في مدينة رهط في صحراء النقب، مساء اليوم.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة، فإن العملية جاءت في إطار نشاط أمني يهدف لمكافحة النزاعات العائلية وحوادث الثأر في المدينة، حيث حاولت الشرطة إيقاف مركبة وُصفت بـ”المشبوهة”، لكن سائقها تجاهل نداءات التوقف.

وأثناء محاولته الهرب، صدم السائق دورية شرطة، مما عرض حياة العناصر للخطر، وفق بيان الشرطة.

وبعد مطاردة قصيرة، أطلق عناصر الشرطة النار باتجاه المركبة حتى توقفت، وتم اعتقال شاب في العشرينات من عمره من سكان التجمعات البدوية.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان الشاب قد أُصيب نتيجة إطلاق النار.