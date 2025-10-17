اختراق أنظمة مكبرات الصوت في مطارات بكندا وبث إشادات بحماس وسباب بحق نتنياهو (فيديو)

كشف مسؤولون وتقارير إخبارية أن متسللين إلكترونيين سيطروا على أنظمة مكبرات الصوت العامة يوم الثلاثاء في 4 مطارات، 3 منها في كندا وواحد في الولايات المتحدة، لبث رسائل تشيد بحركة (حماس) وتنتقد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الشرطة الملكية الكندية في كيلونا إن “خدمة بث الإعلانات” في مطار كيلونا الدولي في كولومبيا البريطانية “تعرضت لاختراق لفترة وجيزة وتم نشر محتوى غير مصرح به”.

وأضافت الشرطة الكندية، أنها تحقق في الاختراق مع أجهزة أخرى، وأحجمت عن تقديم المزيد من التفاصيل.

“الإسلام السيبراني مرّ من هنا”

وقال “الصوت” الذي اخترق الأنظمة الصوتية في 4 مطارات بالولايات المتحدة وكندا، وبثّ بها رسائل تشتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتدعم فلسطين عبر المكبرات “الإسلام السيبراني مرّ من هنا”.

وبث المتسللون الإلكترونيون رسائل وموسيقى عبر نظام مكبرات الصوت في مطار فيكتوريا الدولي في كولومبيا البريطانية، وفقا لمتحدث باسم المطار.

وقال المتحدث إن القراصنة اخترقوا برمجيات طرف ثالث للدخول إلى نظام مكبرات الصوت، وتحول المطار إلى نظام داخلي لاستعادة السيطرة.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، إن القراصنة سيطروا كذلك على نظام مكبرات الصوت في مطار هاريسبورغ الدولي في بنسلفانيا، وأنه يتم التحقيق في الأمر.

واخترق المتسللون أيضا شاشات عرض معلومات الرحلات الجوية ونظام مكبرات الصوت، مساء الثلاثاء، في مطار ويندسور الدولي في أونتاريو، وعرضوا “صورا وإعلانات غير مصرح بها”، وفقا لمسؤولي المطار.

وذكر المطار في بيان أن الاختراق حدث “في مزود برمجيات” يستخدمها المطار، مضيفا “عادت أنظمتنا إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك بوقت قصير”.