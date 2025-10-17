البرغوثي: هكذا يتلاعب نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار (شاهد)

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يتلاعب بالبند المتعلق بالمعابر في اتفاقية وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكد البرغوثي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن نتنياهو لم يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية وفق بنود الاتفاق، مضيفاً أن الاتفاق ينص على دخول 600 شاحنة يومياً بينما تحتاج غزة إلى نحو ألف شاحنة يومياً.

وأضاف البرغوثي أن بعض الأيام لم يدخل سوى 140 شاحنة، وأن العدد لم يتجاوز 400 شاحنة في أحسن الاحوال، مما يشكل فشلاً في تلبية الاحتياجات الأساسية.

“العناصر الحيوية مفقودة”

وأشار البرغوثي إلى أن المشكلة ليست في الكمية فقط، بل في نوعية ما يدخل من مساعدات.

وقال إن العناصر الحيوية مفقودة، ومن بينها الخيام و”كرفانات” السكن الجاهزة التي أعدها الجانب التركي ويجب إدخالها فوراً مع اقتراب موسم الشتاء والظروف الإنسانية الحرجة.

كما نبه إلى وجود نقص حاد في الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، موضحاً أن آلاف العمليات الجراحية لا يمكن اجراؤها دون إدخال معدات طبية أساسية.

جثامين الأسرى

ونبه البرغوثي إلى أن نتنياهو يتحدث عن “الانتقام” بسبب عدم تسلم جثامين أسراه، مذكراً أن العديد من جثامين المحتجزين قُتِلوا نتيجة القصف الإسرائيلي، وأن بعض الجثامين ما زالت تحت الانقاض أو في مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال ولا يمكن الوصول إليها.

كما أكد أن فصائل المقاومة لا تملك أجهزة فحص الـDNA والأدوات الطبية اللازمة لتحديد هويات الجثامين، مما يعقد عملية التحقق من هوية القتلى، ويزيد من صعوبة التعامل مع هذا الملف.

ضرورة التدخل لوقف ممارسات نتنياهو

وطالب البرغوثي المجتمع الدولي والولايات المتحدة، بالتدخل لوقف ممارسات نتنياهو التي وصفها بأنها “تتناقض مع المنطق وتهدد الاستقرار النسبي الموجود”.

وقال إن على الجانب الأمريكي ألا يماطل أو يتساهل مع هذه الممارسات، بل عليه ردع إسرائيل وإجبارها على الامتثال للاتفاقات الإنسانية.

واختتم البرغوثي تحذيره بالتأكيد على أن استمرار عرقلة دخول المساعدات وتأخير إدخال “الكرفانات” والمعدات الطبية، سيضاعف معاناة المدنيين في غزة ويهدد أي توازن بسيط تحقق حتى الآن، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية.