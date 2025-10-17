استمرار عمليات الحفر للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة (فيديو)

واصلت المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، العمل بالحفر بمعدات حفر صغيرة، للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المفقودين داخل أنفاق المقاومة في قطاع غزة.

وشملت الحفريات منطقة أبراج حمد شمال مدينة خان يونس للبحث عن جثث لأسرى الاحتلال المفقودة في المنطقة.

وباشرت المقاومة جهود البحث عن جثث الأسرى لتسليمها وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، لكن غياب المعدات اللازمة ورفض الجانب الإسرائيلي دخول فرق متخصصة للمساعدة، يعرقلان البحث.

جثث تحت الأنفاق المدمرة

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إن إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت لأن بعضها دفن في أنفاق دمرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية المدمرة.

وأكدت (حماس)، أن جثامين الأسرى الإسرائيليين التي وصلت لها المقاومة جرى تسليمها مباشرة، فيما يتطلب استخراج الباقي معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها.

كما أكدت (حماس) الالتزام بتسليم الجثث، وقالت: “ملتزمون بالاتفاق وحريصون على تطبيقه وتسليم كل الجثامين الباقية، فيما يواصل نتنياهو المماطلة وعدم الالتزام به”.

وقالت (حماس) إن تصريحات نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية “تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة أهلنا في غزة والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية”.