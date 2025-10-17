باكستان: هذا ما نتوقعه من نظام طالبان بدلا من توجيه الاتهامات (فيديو)

أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”اعتداءات” مسلحي حركة طالبان على الأراضي الباكستانية، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض الاستقرار على الحدود بين باكستان وأفغانستان وتهدد روح حسن الجوار بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية، شفقت علي خان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إنه “بدلا من توجيه الاتهامات، يجب على نظام طالبان الالتزام بتعهداته بعدم السماح باستخدام أراضيه لشن هجمات إرهابية ضد دول أخرى”.

وأضاف أن “القوات الباكستانية صدت الهجمات على طول خط الحدود، ملحقة خسائر كبيرة بقوات طالبان الباكستانية والجماعات الإرهابية التابعة لها، مع ممارسة أقصى درجات الحذر لتفادي الخسائر بين المدنيين”.

وأكد علي خان، أن الجانبين الباكستاني والأفغاني بذلا جهودهما خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت للتوصل إلى حل بناء عبر الحوار، مشددا على أن باكستان تتوقع من طالبان الوفاء بالوعود التي قدمتها للمجتمع الدولي ضمن اتفاق الدوحة، لضمان استقرار طويل الأمد على الحدود وتحقيق بيئة آمنة للجوار.

التوتر الباكستاني الأفغاني

ونفّذت باكستان بعض الغارات الجوية على كابل في 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في إطار ما سمته بـ”مكافحة تنظيم طالبان باكستان”.

فيما ردت قوات الأمن الأفغانية بشن هجمات واسعة النطاق على مواقع باكستانية حدودية في 11 من الشهر نفسه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في بعض المناطق بين الطرفين.

ورغم إعلان أفغانستان في 12 أكتوبر وقف الاشتباكات مع باكستان بوساطة قطرية وسعودية، إلا أن التوتر تصاعد مجددا على حدود البلدين في 14 من الشهر نفسه.

وبدورها، أعلنت باكستان وقف إطلاق النار مؤقتا لمدى 48 ساعة في 15 أكتوبر استجابة لطلب أفغانستان.