بلومبيرغ: أنقرة ودمشق بحثتا توسيع نطاق العمليات ضد المسلحين الأكراد

نقل موقع بلومبيرغ الأمريكي، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أتراك أن أنقرة “تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية، وإبرام اتفاق يسمح لها باستهداف المسلحين الأكراد الذين يعملون على طول الحدود السورية”.

وأوضح المسؤولون الأتراك، الذين تحدثوا لموقع بلومبيرغ وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن أنقرة “تخطط لتزويد سوريا بمدرعات ومسيَّرات ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي في الأسابيع القليلة المقبلة”، وستُنشر في شمال سوريا.

وأضاف المسؤولون الأتراك أن أنقرة ودمشق “بحثتا توسيع اتفاق أمني قائم، يسمح لأنقرة بضرب المقاتلين الأكراد، وذلك بتوسيع نطاق العمليات المسموح بها على الحدود من 5 كيلومترات إلى 30 كيلومترا”.

الوضع في شمال شرق سوريا

وأضاف الموقع أن هذه الخطط تسلط الضوء على قلق أنقرة بشأن الوضع في شمال شرق سوريا، الذي تسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” قد وقَّعت اتفاقا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في مارس/آذار الماضي، ينص على أن تندمج في الجيش الوطني السوري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأشار الموقع إلى أن “وحدات حماية الشعب” الكردية، الفصيل المؤثر داخل “قوات سوريا الديمقراطية”، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي خاض حربا استمرت 40 عاما ضد تركيا من أجل الحكم الذاتي، والذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “مجموعة إرهابية”.

وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة إمرالي التركية، قد دعا حزبه إلى حل نفسه والتخلي عن السلاح، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.