“بنشم ريحة اللحمة بس”.. وصول كميات محدودة من اللحوم إلى غزة ومواطنون يشكون ارتفاع الأسعار (شاهد)

شهدت أسواق قطاع غزة دخول كميات محدودة من اللحوم المجمدة مع سريان وقف إطلاق النار، غير أن أسعارها المرتفعة جعلتها بعيدة المنال عن آلاف العائلات النازحة التي ترزح تحت الفقر، ونقص المساعدات.

وأعرب عدد من سكان القطاع، للجزيرة مباشر، عن معاناتهم من غلاء الأسعار، مؤكدين أنهم لم يتذوقوا اللحوم منذ سنوات، في ظل تجاوز سعر الكيلو الواحد 130 شيكلا (نحو 38 دولارا)، بينما كانت تباع قبل الحرب بما لا يزيد على 12 شيكلا.

“بنشم ريحتها بس”

وقالت إحدى السيدات وهي تقف أمام محل جزارة “بقالنا سنتين ما دقنا طعم اللحمة، بنشم ريحتها بس”.

وأضافت أن الأوضاع المعيشية تدهورت بشدة رغم الحديث عن انخفاض الأسعار، مؤكدة أن الأسعار في الواقع “خيالية”، ولا تتناسب مع انعدام الدخل وغياب المساعدات.

وشكا المواطنون من غلاء باقي السلع الأساسية مثل الدواجن والبصل والطماطم، في ظل توقف العمل وندرة المواد الغذائية، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بـ”تثبيت الأسعار”، وضمان حصول الفقراء على الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.

وتغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بشكل كامل منذ 2 مارس/آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة الأساسية، باستثناء كميات محدودة لا تلبي احتياجات المواطنين.