الأخبار|بنغلاديش

بنغلاديش.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس وقوات البحرية تتدخل (فيديو)

حريق مصنع في بنغلاديش (مواقع تواصل)
Published On 17/10/2025

حفظ

اندلع حريق كبير، يوم الخميس، في مصنع ملابس يقع داخل منطقة معالجة التصدير بمدينة شيتاغونغ، جنوب شرقي بنغلاديش.

ووفقًا لتصريحات نائب مدير جهاز الإطفاء والدفاع المدني في شيتاغونغ، فإن الحريق بدأ حوالي الساعة الثانية ظهرًا، في الطابقين الخامس والسادس من المبنى المكوّن من ثمانية طوابق، وسرعان ما امتد إلى أجزاء أخرى من المصنع.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأوضح المتحدث أن 16 وحدة من فرق الإطفاء، بالإضافة إلى وحدة من البحرية البنغالية، شاركت في إخماد النيران، مضيفًا أن الحريق الذي لم يسجل خسائر بشرية ما يزال سببه مجهولاً.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام قليلة فقط من اندلاع حريق آخر في مصنع للكيماويات بالعاصمة دكا، امتد إلى مصنع ملابس مجاور، وأسفر عن مقتل 16 شخصًا.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

إعلان