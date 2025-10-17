بنغلاديش.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس وقوات البحرية تتدخل (فيديو)

اندلع حريق كبير، يوم الخميس، في مصنع ملابس يقع داخل منطقة معالجة التصدير بمدينة شيتاغونغ، جنوب شرقي بنغلاديش.

ووفقا لتصريحات نائب مدير جهاز الإطفاء والدفاع المدني في شيتاغونغ، فإن الحريق بدأ حوالي الساعة الثانية ظهرا، في الطابقين الخامس والسادس من المبنى المكوّن من 8 طوابق، وسرعان ما امتد إلى أجزاء أخرى من المصنع.

وأوضح المتحدث أن 16 وحدة من فرق الإطفاء، بالإضافة إلى وحدة من البحرية البنغالية، شاركت في إخماد النيران، مضيفا أن الحريق الذي لم يسجل خسائر بشرية ما يزال سببه مجهولا.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام قليلة فقط من اندلاع حريق آخر في مصنع للكيماويات بالعاصمة دكا، امتد إلى مصنع ملابس مجاور، وأسفر عن مقتل 16 شخصا.