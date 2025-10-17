ترامب يطالب “نيويورك تايمز” بتعويض قدره 15 مليار دولار

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى “تشهير” جديدة ضد صحيفة نيويورك تايمز، مطالبا بتعويض قدره 15 مليار دولار، بعد شهر من رفض قاضٍ فدرالي دعواه الأولى بوصفها “غير مناسبة وغير مقبولة”.

وتتضمن الدعوى الجديدة، التي تبلغ 40 صفحة وتم تقديمها أمام محكمة في ولاية فلوريدا، استهداف الصحيفة وثلاثة من صحفييها، بالإضافة إلى دار نشر أصدرت كتابا وقعه اثنان من الصحفيين الملاحقين قضائيا.

وتركز الشكوى على ما وصفها محامو ترامب بـ”تصريحات تشهيرية وكاذبة وضارة” وردت في مقالين وكتاب، تتعلق بأصول ثروة الملياردير الأمريكي.

وكان القاضي الفدرالي قد رفض الدعوى الأولى، التي امتدت إلى 85 صفحة، مشيرا إلى سلسلة “مملة” من التلميحات والادعاءات غير المثبتة، مؤكدا أن “الدعوى ليست منبرا عاما للاستنكار أو الشتم”، وطالب محامي ترامب بالاقتصار على 40 صفحة لعرض شكاواهم.

وشملت النسخة الجديدة حذف بعض التعليقات السياسية، بما في ذلك فقرات عن فوز ترامب في انتخابات 2024.

وتشير الدعوى الجديدة إلى أن التصريحات المثارة “تشوه سمعة ترامب المهنية التي اكتسبها بصعوبة، وبنى عليها حياته العملية على مدى عقود، قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة”.

من جانبها، ردت صحيفة نيويورك تايمز على الدعوى، حيث وصفتها الناطقة باسمها دانييل رودس ها بأنها “لا أساس لها من الصحة”، مضيفة “إنها ببساطة محاولة لتكميم الصحافة المستقلة وجذب الانتباه الإعلامي، لكن الصحيفة لن تستسلم”.