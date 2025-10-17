تركيا تحبط محاولة تهريب مخطوطات تراثية بقيمة ملايين الدولارات (فيديو)

أحبطت فرق المباحث التركية في أنقرة، محاولة تهريب 13 مخطوطة باللغة العبرية مكتوبة بخط اليد يعتقد أنها تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، واعتقلت 4 مشتبهين بهم.

قيمتها السوقية 6 ملايين دولار.. فرق الدرك التركية في #أنقرة تضبط 13 مخطوطة أثرية عبرية يُعتقد أنها تعود للقرنين الـ17 والـ18 وتعتقل 4 أشخاص للاشتباه في محاولتهم تهريبها#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/CCZKNnMDPH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2025

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية، حيث أوقف عناصر من فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابع لقيادة الدرك في ولاية أنقرة، مركبة في حي “أتا” يُشتبه بأنها تنقل مواد أثرية.

وبتفتيش السيارة، عُثر على المخطوطات التي تُظهر ارتباطا بالعقائد اليهودية والمسيحية، وقدّر الخبراء قيمتها السوقية الأولية بنحو 6 ملايين دولار.

المخطوطات المصادرة تم تسجيلها كأدلة، وأُحيلت لفحص دقيق من قبل مختصين لتحديد أصلها، وعمرها الحقيقي، وسياقها الثقافي.

وأكدت السلطات أن عملية التقييم لا تزال جارية، وأن النتائج ستُعلن لاحقا عبر الجهات المختصة.