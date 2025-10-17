تفاصيل اعتقال فلسطيني في الولايات المتحدة بتهمة المشاركة في هجمات 7 أكتوبر

أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” اعتقل فلسطينيا بتهمة المشاركة في الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي يقيم حاليا بولاية لويزيانا.

وقالت فوكس نيوز إن “إف بي آي” اتهم محمود أمين يعقوب المهتدي، المقيم في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا “بانتهاك قوانين الإرهاب من خلال مساعدة أو محاولة مساعدة منظمة إرهابية أجنبية عبر تورطه في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل”.

كما وجَّه “إف بي آي” الاتهام إلى المهتدي “بالاحتيال وإساءة استخدام التأشيرات والتصاريح ووثائق أخرى”.

ويُتهم المهتدي بأنه “عضو في حركة حماس والجناح المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كتائب المقاومة الوطنية، وأنه قائد أو منسق مقاتلي الكتائب الذين انضموا إلى وحدات حماس في الهجمات”.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن وثائق المحكمة، التي تنظر قضية المهتدي، أن “الأدلة تشير إلى أن المهتدي علم بهجوم حماس صباح 7 أكتوبر 2023، فقام بتسليح نفسه وجمع آخرين، وعبر إلى إسرائيل بنية المساعدة في هجوم حماس الإرهابي”.

وأضافت الشبكة أن بيانات برج الاتصالات “أظهرت أن هاتفه كان موجودا داخل إسرائيل بالقرب من كيبوتس كفار عزة”، أحد المواقع التي نفذت فيها حماس هجومها.

وأشارت إلى التقاط العديد من المكالمات التي قام بها المهتدي، وتحدث فيها عن “نقل المقاتلين والأسلحة إلى إسرائيل”، وفي مكالمات أخرى “كان يحتفل بعمليات الاختطاف التي قامت بها حماس في ذلك اليوم”.

“تمجيد العنف على مواقع التواصل”

وذكرت الشبكة في تقريرها أن المهتدي “قام بتمجيد وتبرير العنف” على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجمات 7 أكتوبر، بما في ذلك منشورات “تحتفل بأفعال حماس”، وتشير إلى “تحرير الأرض المحتلة”.

وبعد بدء هجوم حماس مباشرة، في الساعة 6:34 صباحا، تلقى المهتدي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي من أحد الأفراد يقول فيها “أرى الحرب”، وفقا لوثائق المحكمة.

وجاء في رسالة أخرى تلقاها المهتدي من الشخص نفسه “فتحت الجحيم أبوابها. إنها فوضى عارمة، ولن تكون لها نهاية هذه المرة”.

“الكذب للحصول على التأشيرة”

كما نقلت الشبكة عن وثائق المحكمة أن المهتدي متهم “بالكذب للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة”، وذلك بإخفاء علاقته “بمنظمات إرهابية” في طلبه الحصول على التأشيرة.

ووفق وثائق المحكمة، قدَّم المهتدي “طلبا زائفا” للحصول على تصريح بالسفر إلى الولايات المتحدة، وبعدها الحصول على الإقامة الدائمة القانونية في لويزيانا، حيث يعيش حاليا.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المهتدي سوف يحضر، الجمعة، أولى جلسات محاكمته في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا.