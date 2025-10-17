جون بولتون يسلّم نفسه إلى محكمة أمريكية (فيديو)

سلَّم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون نفسه، الجمعة، إلى السلطات الفيدرالية في ولاية ماريلاند، بعد يوم واحد من توجيه لائحة اتهام إليه تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية والكشف عنها.

ووصل بولتون إلى محكمة غرين بيلت بولاية ماريلاند دون أن يدلي بتصريحات للصحفيين، حيث شوهد وهو يدخل مقر هيئة المارشالات الأمريكية برفقة فريقه القانوني لتسليم نفسه.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن بولتون أبلغ اثنين من أقاربه بمعلومات حساسة كان ينوي استخدامها في كتاب بدأ بكتابته، تضمنت ملاحظات عن اجتماعات عقدها مع مسؤولين في المخابرات وكبار مسؤولي الحكومة الأمريكية، إضافة إلى قادة أجانب.

لائحة الاتهام

وتشمل اللائحة 8 تهم تتعلق بالكشف عن معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني، و10 تهم أخرى تتعلق بالاحتفاظ بهذه المعلومات، وهي جميعها تندرج تحت قانون معني بقضايا التخابر، وتصل عقوبة كل تهمة منها إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، على أن يحدد القضاء العقوبات وفق ظروف كل تهمة على حدة.

وقال بولتون في بيان صدر الخميس “سأبذل جهدا كبيرا للدفاع عن سلوكي القانوني وكشف إساءة ترامب لاستخدام السلطة”، بينما أكد محاميه آبي لويل أن موكله “لم يكشف عن أي معلومات أو يحتفظ بها دون سند قانوني”.

ترامب “غير مؤهل” لتولي الرئاسة

ويُعَد بولتون ثالث شخصية بارزة من منتقدي الرئيس السابق دونالد ترامب، تُوجَّه إليها اتهامات خلال الأسابيع الأخيرة.

وشغل بولتون، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة، منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز معارضيه. وقد وصف في مذكراته التي نشرها العام الماضي ترامب بأنه “غير مؤهل لتولي الرئاسة”.

وبحسب مصادر قضائية، فإن التحقيق مع بولتون بدأ منذ عام 2022، أي قبل أن يعود ترامب لتولي منصبه مجددا، مما يشير إلى أن القضية تعود إلى فترة سابقة، ولا ترتبط مباشرة بالتطورات السياسية الراهنة.