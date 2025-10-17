حماس تدعو لاستكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمباشرة عملها بإدارة غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمباشرة عملها في إدارة القطاع، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال للمواقع المتفق عليها.

وعبّرت الحركة في بيان، اليوم الجمعة “عن عميق تقديرها للجهود المخلصة التي قام بها الإخوة الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا على مدار العامين الماضيين من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني”.

كما وجهت الحركة شكرها لكل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخصت الدول العربية والإسلامية الثمانية، وكلا من الجزائر وجنوب إفريقيا، ودورهم جميعا في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في المحافل الدولية.

ووجهت الشكر كذلك إلى كل من روسيا والصين وكولومبيا، وكل من كان له دور فاعل في وقف حرب الإبادة وإسناد المواقف الفلسطينية السياسية والقانونية والإنسانية.

دعوة لمتابعة تنفيذ الاتفاق

ودعت (حماس) في بيانها، الوسطاء لاستكمال دورهم بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق خاصة المتعلقة بإدخال المساعدات وفتح معبر رفح والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل.

كما أشادت “بكل من بذل الدماء مع شعبنا في يمن العروبة ولبنان الشقيق والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، ومن قاموا بالسفر عبر سفن الحرية وكسر الحصار أو الذين تظاهروا في ميادين مختلف الدول في قارات العالم جميعا”.

ووجهت (حماس) شكرها، إلى وسائل الإعلام التي قالت إنها “ساهمت في فضح جرائم العدو ونشر مظلومية شعبنا وما يتعرض له من مجازر وجرائم وعملية تطهير عرقي، وآثروا الوقوف مع الحقيقة رغم الضغوط الهائلة عليهم، ورفضهم الانصياع إلى سردية الظالم والإرهاب”.

ودعت (حماس) في ختام بيانها، إلى “مواصلة خطوات وإجراءات معاقبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب ومحاكمتهم جراء ما قاموا به والمضي في استكمال المقاطعة بكل أشكالها، والعمل على مواصلة عزل الاحتلال وقادته”.