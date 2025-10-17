رياضية تركية تكسر الرقم القياسي بالغوص الحر وتوجه رسالة لغزة (شاهد)

حققت الرياضية التركية شاهقة أرجومان، رقما قياسيا عالميا جديدا في الغوص الحر، حيث وصلت إلى عمق 107 أمتار تحت شعار “فلتتنفس غزة ويتبدد الظلام”.

وكان الرقم القياسي السابق لأرجومان 106 أمتار، وقد تمكنت من تجاوزه بالغوص مرة واحدة دون استخدام أي معدات تنفس اصطناعي، مؤكدة قدرتها الاستثنائية على التحكم في النفس والتحمل البدني العالي.

وأكدت أرجومان أن هذا الإنجاز يأتي أيضا كرسالة تضامن مع غزة، في محاولة لإيصال الضوء والأمل إلى سكان القطاع من خلال رياضة الغوص وتحطيم الأرقام القياسية.

وبعد انتهاء أرجومان من الغوص، رُفع العلمان التركي والفلسطيني، ولافتات كُتب عليها “الذكرى السنوية 102 لجمهوريتنا” ،و”فلتتنفس غزة”.