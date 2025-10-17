شاهد: شاحنات المساعدات تدخل قطاع غزة من معبر كيسوفيم

رصدت الجزيرة مباشر، الجمعة، عبور عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر كيسوفيم وسط قطاع غزة، في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن مكافحة المجاعة في القطاع ستتطلب وقتا طويلا رغم تدفق المساعدات أخيرا بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأظهرت المشاهد صفوفا من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية وسط طرق وعرة غير معبدة، مما يصعّب من عملية النقل والوصول السريع للمساعدات.

وفي حين تستمر المجاعة شمال غزة، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 950 شاحنة دخلت أمس عبر معبري كيسوفيم وكرم أبو سالم، بعد دخول 715 شاحنة الأربعاء، بينها 16 محملة بالوقود والغاز.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد قال، في وقت سابق، إنه تم إرسال أكثر من 280 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، وإن نحو 560 طنا من المساعدات الغذائية تدخل يوميا إلى غزة منذ سريان الهدنة التي رعتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الكمية لا تزال أقل من المطلوب لمواجهة الجوع المتفاقم شمال القطاع.

وأوضحت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة، في مؤتمر صحفي بجنيف، أن “وقف إطلاق النار أتاح فرصة ضيقة، ونتحرك بسرعة لزيادة المساعدات”، مضيفة أن البرنامج تمكن من إدخال نحو 3000 طن من الغذاء منذ بدء الهدنة، وأنه يستخدم معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لإيصال الإمدادات.