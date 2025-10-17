شاهد: قطر ترسل 87 ألف خيمة لغزة

أكد راشد المهندي، خبير الشؤون السياسية والأمنية، أن دولة قطر أرسلت نحو 87 ألف خيمة إلى قطاع غزة لإيواء مئات الآلاف من المشردين، في إطار استجابتها العاجلة للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.

وأوضح، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن هذا الدعم يأتي ضمن أولويات واضحة وضعتها الدوحة في مسار وساطتها، بهدف إنهاء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.

أولويات الوساطة القطرية

وقال المهندي، إن أولويات قطر في جهود الوساطة انطلقت من 3 محاور أساسيةهي : وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد أن وقف النار كان الهدف الأول من جهود الدوحة لما له من أثر مباشر على تخفيف معاناة المدنيين في غزة، بينما ركزت الخطوة الثانية على تسريع إدخال المساعدات الضرورية، تزامنا مع سعي دبلوماسي لتهيئة الأرض لحل سياسي طويل الأمد.

جسر بري بين الدوحة والعريش.. استجابة قطرية عاجلة 56 ألف خيمة ستصل إلى غزة pic.twitter.com/IWyxjfdx21 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2025

وأوضح المهندي أن قطر، من خلال صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية، تمكنت من إيصال ما يقارب 87 ألف خيمة إلى داخل قطاع غزة.

وبيّن أن هذه الخيام تكفي لإيواء نحو نصف مليون شخص، وهي استجابة عاجلة لاحتياجات السكن المتزايدة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية.

ولفت إلى أن هذا الدعم لا يمثل سوى حل مؤقت للأزمة، لكنه يسهم في التخفيف من حدة المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

دعوة لإعادة إعمار غزة

وأشار المهندي إلى أن الحل الدائم للأزمة لا يكمن فقط في توفير الخيام أو المساعدات المؤقتة، بل في إعادة إعمار غزة وتوفير مساكن دائمة تضمن كرامة الأهالي واستقرارهم.

وأضاف أن الأهم من عملية الإعمار، هو ضمان عدم منح إسرائيل الفرصة لإعادة تدمير القطاع مجددا بعد إعادة بنائه، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الهدف محور الجهود الإقليمية والدولية المقبلة.

وفي ختام حديثه، عبّر المهندي عن ثقته في أن اتفاقية شرم الشيخ والوساطة القطرية، ستسهم في تسهيل إدخال المساعدات وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

كما أكد أن قطر ستواصل دعمها الإنساني والسياسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، لضمان استقرار الأوضاع ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.