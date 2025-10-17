صالح الجعفراوي يودع أهله برسالة مؤثرة.. هذا ما أوصى به (فيديو)

سجّل الناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي رسالة مصورة مؤثرة قبل استشهاده، ودع فيها عائلته وجمهوره، مؤكدا أهمية البقاء إلى جانب غزة وفلسطين ودعم المقاومة.

وفي رسالته التي نشرت على صفحته بمواقع التواصل، الخميس، ناشد الجعفراوي أهله قائلا: “إذا أنتم بتشوفوا الفيديو هذا، فمعناته أنه أنا استشهدت من مدة، فدائماً ادعوا لي بالرحمة، الله يرحمني ويغفر لي يا رب، واعملوا عنا صدقات جارية عشان أرتاح وأعرف القبر”.

وأكد في وداعه لوالده: “ما تزعل إنّي استشهدت، بالعكس أنا رفعت راسك وأنا سرت على الطريق اللي أنت علمتني إياه“، كما توجه بكلمات مؤثرة لوالدته قائلا: “الله يشفيكِ ويعافيكِ يا رب ويرد لك صحتك وعافيتك.. ارفعي راسك فيي وافتخري بأنك أم شهيد”.

وقال مخاطبا إخوته: “ديروا بالكم على حالكم، الله يبسطكم في حياتكم، الله يا رب يديم السعادة والسرور عليكم يا رب“، كما أوصى شقيقه بالاعتناء بالعائلة: “دير بالك على أبوي، دير بالك على أخواتك، كن حنون عليهم يا حبيبي”.

وتضمنت رسالة الشهيد دعوة لعدم نسيان فلسطين وغزة، حيث قال: “ما تنسوا غزة ولا تنسوا فلسطين، فلسطين تحتاج كل واحد فينا.. المقاومة فكرة ما بتموت”.

واختتم الجعفراوي رسالته بالثناء على كل من دعمه قائلا: “شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا لأنكم تبعتونا في الأحداث ونشرتوا معنا، حاولنا نوصل صوتنا بكل الطرق وبكل السبل.. أحبكم كثير، ديروا بالكم على حالكم، الشهيد الحي بإذن الله صالح عامر الجعفراوي”.

واستشهد الجعفراوي قبل أيام بطلقات نارية من مجموعات مسلحة مرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، خلال تغطيته الصحفية جنوبي المدينة.